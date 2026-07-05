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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 04.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person -

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 22:03 Uhr befuhr eine 22-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW den Pehmertanger Weg aus Richtung Thüler Straße kommend. Hinter der Unterführung der B72 kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich an einer Straßenlaterne zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe musste die Fahrzeugführerin aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Nach ersten Ermittlungen bestand der Anfangsverdacht, dass die Friesoytherin zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Pehmertanger Weg war bis 23:55 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
i.A. PHK'in Tesch, DSL'in
Telefon: 04491-9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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