Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 03.-04.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- PKW-Brand / Vollsperrung der B72

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Dinklager mit seinem PKW die B72 aus Richtung A1 kommend nach Cloppenburg, als sein PKW aus bisher unbekannten Gründen, während der Fahrt in Brand geriet. Der Fahrzeugführer konnte seinen PKW am Fahrbahnrand abstellen, eher sich ein Vollbrand entwickeln konnte. Die Bundesstraße war zwischen den Abfahrten Emstek-West und Emstek-Ost vollgesperrt.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Graffiti

Freitag, 03.07.2026, unbekannte Täter besprühten die Glasfassade der Bushäuschen am Cloppenburger ZOB mittels Farbe nach Graffitiart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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