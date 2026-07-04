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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Münsterstraße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, dem 04.07.2026, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Fliederstraße in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Kokain und THC festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruch auf dem Gelände der Abfallwirtschaft In der Zeit von Freitag, den 03.07.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, den 04.07.2026, 06:00 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Beschädigen eines Zaunelementes auf das Gelände der Abfallwirtschaft am Grenzweg in Vechta. Aus den dortigen Containern wird diverser Elektroschrott entwendet. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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