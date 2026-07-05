PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kind bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte am 04.07.2026, gegen 16:16 Uhr, den Parkplatz eines Verbrauchermarktes über die Ausfahrt zu verlassen und nach rechts auf die Bremer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofsallee einzufahren. Zunächst ließ er einen auf dem Radweg in Richtung Bahnhofsallee fahrenden Radfahrer passieren. Beim anschließenden Einfahren übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen ebenfalls auf dem Radweg fahrenden siebenjährigen Jungen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen das Kind von dem Pkw überrollt wurde. Der Siebenjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen. Der 56-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Betreuung der Angehörigen, von Unfallzeugen sowie des Fahrzeugführers wurde die Psychosoziale Notfallversorgung eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - POK Kühling
Telefon: 04471/1860 - 116

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 13:53

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 03.-04.07.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek- PKW-Brand / Vollsperrung der B72 Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Dinklager mit seinem PKW die B72 aus Richtung A1 kommend nach Cloppenburg, als sein PKW aus bisher unbekannten Gründen, während der Fahrt in Brand geriet. Der Fahrzeugführer konnte seinen PKW am Fahrbahnrand abstellen, eher sich ein ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:38

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 03.07.2026, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Münsterstraße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 07:34

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Holzzaun beschädigt Am Freitag, 03. Juli 2026, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in der Eschstraße in Friesoythe, bei einem dortigen Einfamilienhaus, zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Holzzaun, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren