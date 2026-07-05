Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kind bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte am 04.07.2026, gegen 16:16 Uhr, den Parkplatz eines Verbrauchermarktes über die Ausfahrt zu verlassen und nach rechts auf die Bremer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofsallee einzufahren. Zunächst ließ er einen auf dem Radweg in Richtung Bahnhofsallee fahrenden Radfahrer passieren. Beim anschließenden Einfahren übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen ebenfalls auf dem Radweg fahrenden siebenjährigen Jungen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen das Kind von dem Pkw überrollt wurde. Der Siebenjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen. Der 56-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Betreuung der Angehörigen, von Unfallzeugen sowie des Fahrzeugführers wurde die Psychosoziale Notfallversorgung eingesetzt.

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