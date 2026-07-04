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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Holzzaun beschädigt

Am Freitag, 03. Juli 2026, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in der Eschstraße in Friesoythe, bei einem dortigen Einfamilienhaus, zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Holzzaun, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Friesoythe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 03. Juli 2026, gegen 11:25 Uhr, kam es in Moorstraße vor einem dortigen Bekleidungsgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich mit einem Roller zusammen, welcher auf einem Parkstreifen an der Moorstraße abgestellt war. Der Roller in der Farbe Lila fiel auf die Seite. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag, 26. Juni 2026, bis Donnerstag, 02. Juli 2026, kam es im Mehrgenerationenpark in Barßel zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Personen beschmierten eine Sitzbank sowie einen Tisch mit Farbe. Zudem wurde ein Wetterschutzhaus beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde bislang auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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