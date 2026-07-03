Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Erstmeldung +++

Garrel - Trecker-Anhänger-Gespann prallt vor Baum / Vollsperrung der Beverbrucher Straße / Schweine auf der Fahrbahn

Am Freitag, den 03.07.2026, kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Beverbrucher Straße / L 871 zwischen Garrel und Beverbruch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Treckerfahrer die genannte Strecke und kam im Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Der mitgeführte Viehanhänger, beladen mit ca. 80 Schweinen, kippte in der Folge um. Diverse Tiere wurden hierbei verletzt bzw. getötet, eine Vielzahl bewegte sich im Bereich der Unfallstelle auf der Fahrbahn und wird derzeit durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel eingefangen. Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes des Landkreis Cloppenburg begab sich ebenfalls zur Unfallörtlichkeit. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde der Fahrer des Treckers leicht verletzt. Die Beverbrucher Straße wurde zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Insbesondere im Rahmen der sich anschließenden Bergung des Fahrzeuggespanns kann die Sperrung noch mehrere Stunden andauern.

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