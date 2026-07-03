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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl aus Transporter

Am Mittwoch, den 01.07.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Transporter in der Steinstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Vechta - PKW-Brand

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem PKW-Brand im Bereich eines Parkplatzes an der Bakumer Straße. Nachdem die Fahrzeugführerin den PKW geparkt hatte, bemerkte sie Flammen unterhalb des Motorraumes und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen. Ursächlich könnte ein technischer Defekt sein.

Vechta - Fenster einer Schule beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch, den 01.07.2026 (17:00 Uhr) bis Donnerstag, den 02.07.2026 (07:00 Uhr), beschädigte unbekannte Täter mehrere Fenster der Geschwister-Scholl-Schule an der Driverstraße. Im Rahmen der Spurensuche konnten Überreste eines Knallkörpers festgestellt werden, was möglicherweise im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04471/18600 entgegen.

Lohne - E-Scooter-Fahrer entzieht sich der Kontrolle

Am Mittwoch, den 01.07.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:15 Uhr auf einen E-Scooter im Bereich der Ladestraße aufmerksam, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Beamten zu einer Kontrolle des augenscheinlich jugendlichen Fahrers ansetzten, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Lohne. Dabei erreichte er zum Teil eine Geschwindigkeit von 43 km/h. Mehrfach missachtete er die Aufforderung anzuhalten, auch unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn. Als der Jugendliche erneut seine Fahrtrichtung ändern wollte, geriet in den Bereich eines Straßengrabens. Hier konnte er durch einen Beamten festgehalten und zu Boden gebracht werden. Der 14-jährige Fahrer aus Lohne wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein Verfahren wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Visbek - Ast fällt auf Fahrbahn / PKW stark beschädigt

Am Donnerstag, den 02.07.2026, befuhr ein 68-jähriger PKW-Führer aus Visbek gegen 14:45 Uhr die Visbeker Straßer aus Richtung Wildeshausen in Fahrtrichtung Visbek. Kurz nach Erreichen der Kreisgrenze des Landkreises Vechta brach ein großer, ca. 10 Meter langer Ast aus einer Baumkrone und fiel auf die Fahrbahn. Der Visbeker konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und prallte frontal mit dem Ast zusammen. Der PKW wurde stark beschädigt, der Visbeker trug keine Verletzungen davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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