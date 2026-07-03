Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Gartenschuppen gerät in Brand

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Gartenschuppens auf dem Gelände eines Wohnhauses an der Feldstraße. Gegen 18:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Barßel informiert, nachdem Löschversuche von Anwohnern scheiterten. Der Gartenschuppen, in dem auch Gasflaschen lagerten, brannte vollständig aus. Zwischenzeitlich kam es zu einer großen Rauchentwicklung am Brandobjekt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Bösel - PKW prallt vor LKW-Container / Friesoytherin schwer verletzt

Am Donnerstag, den 02.07.2026, befuhr eine 40-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 13:30 Uhr die Eisenstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit mehreren abgestellten LKW-Containern und verletzte sich schwer. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der Schaden wurde auf ca. 17000,- EUR beziffert.

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