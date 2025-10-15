PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel / Beverbruch - 64-jähriger Mann im Bereich Garrel vermisst

Seit dem Nachmittag des 15.10.2025 suchen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach dem 64-jährigen Herrn Martin Niemeyer aus der Gemeinde Garrel / Beverbruch. Gegen Mittag verließ der an Alzheimer erkrankte Mann seine Wohnanschrift im Bereich Beverbruch zu Fuß in unbekannte Richtung. Gegen 13:00 Uhr wurde er letztmalig im Bereich Wellmanns Ring in Beverbruch gesichtet.

Er wird wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 170 cm -	Schlank -	Schwarz-graue Haare -	Grün-schwarz 
karierte Jacke mit Kapuze -	Dunkelblaue Hose und dunkelblaue Schuhe

Der Gesuchte ist gut zu Fuß, könnte jedoch orientierungslos sein und sich einer hilflosen Situation befinden.

Die bisherige Suche nach Herrn Niemeyer lieferte keine Ergebnisse.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bittet die Bevölkerung daher um Mithilfe. Wer hat den 64-jährigen Mann im Bereich Garrel/Beverbruch gesehen oder sonstige Feststellungen gemacht?

Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

