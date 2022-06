Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Schule

Zwischen Dienstag, den 14.Juni 2022, gegen 15.45 Uhr, und Mittwoch, den 15. Juni 2022, um 14.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Neubau der Förderschule am Großen Kamp-Ost ein und entwendeten zwei neuwertige Backöfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe/Markhausen - Diebstahl aus Wintergarten

Zwischen Sonntag, dem 12.Juni 2022, gegen 14.00 Uhr, und Dienstag, den 14.Juni 2022, um 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Wintergarten an der Mühlenbergsiedlung ein und entwendeten vier silberne Pedelec-Akkus vom Fabrikat TRIO. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Zeugenaufruf nach betrügerischem Parkplatzgeschäft

Am Mittwoch, 15. Juni 2022, kam es gegen 21.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu folgendem Vorfall: Ein bislang unbekannter Täter bot einer 20-jährigen Frau aus Bad Zwischenahn ein vermeintlich original verpacktes IPhone 13 inklusive Rechnungsbeleg zum Kauf an. Die Frau ging auch auf dieses Angebot ein. Nach Öffnen der Verpackung musste sie allerdings feststellen, dass es sich bei dem von ihr erworbenen Smartphone zum Einen nicht um ein Iphone handelte und zum Anderen auf diesem Gerät ein falsches Betriebssystem installiert war. Bei einer Überprüfung der Rechnung stellte sich heraus, dass diese gefälscht war. Die 20-Jährige gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass der Verkäufer in Begleitung einer Frau gewesen sei. Sie habe im Vorfeld beobachten können, wie er auf dem Parkplatz auch anderen Personen ein Handy zum Kauf angeboten habe. Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- 40-50 Jahre alt, - ca. 1,70 m groß, - dick, - helle Augen und - helles Haar.

Die weibliche Begleitung war ihren Angaben zufolge

- 30-35 Jahre alt, - hatte lange schwarze Haare, - braune Augen, - Muttermale an der Mundpartie und trug ein - weißes Blumenkleid.

Das Paar entfernte sich in einem silbernen BMW3-er-Touring mit rumänischem Kennzeichen von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

