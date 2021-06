Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 25. Juni 2021, gegen 00:35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer, der in Visbek wohnhaft ist, die Erlter Straße in Richtung Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, 07.45 Uhr parkte eine 54-jährige aus Heilbronn ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Theodor-Heuss-Straße in Vechta. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Vorbeifahren den abgeparkten Pkw, wodurch der Außenspiegel abgerissen wurde. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Kleinwagen mit dem Kennzeichen-Fragment MS-C gefahren sein könnte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger aus Vechta mit seinem E-Scooter den Dominikanerweg in Vechta in Fahrtrichtung St.-Thomas-Kolleg. Aufgrund einer Bodenschwelle, wich er auf die Gegenfahrbahn aus, um diese zu umfahren. Hierbei übersah er eine von links kommende 17-jährige Radfahrerin aus Vechta, die aufgrund einer Hecke nicht zu sehen war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Vechta- Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 20.45 Uhr, kam es in der Graf-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne befuhr die Graf-von-Galen-Straße aus Richtung Falkenrotter Straße kommend. In einer Rechtskurve verlor die 20-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den PKW und fuhr gegen einen auf der linken Straßenseite geparkten PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 20-Jährige schwer und ihre 21-jährige Beifahrerin aus Vechta leicht verletzt. Beide verletzten Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 12.50 Uhr, kam es in der Sanderstraße in Höhe der Ausfahrt einer dortigen Gaststätte zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Lähden beabsichtigte von einem Grundstück auf die Sanderstraße zu fahren. Hierbei missachtet dieser die Vorfahrt eines 62-jährigen Pedelec-Fahrers aus Dinklage. Dieser befuhr den Geh- und Radweg in Richtung Märschendorfer Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Pedele-Fahrer leicht verletzt wurde und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, kam es in der Große Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Parken in/aus einer Parklücke einen schwarzen BMW 1er mit dem amtlichen Kennzeichen VEC-PR 555. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

