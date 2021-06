Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Verkehrsunfall mit drei leicht und einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 24.Juni 2021, gegen 19.04 Uhr befuhr eine 20-jährige aus Apen mit ihrem PKW, Opel die Hauptstraße, von der Bundestraße 72 kommend in Richtung Ramsloh. Ein 20-jähriger Saterländer fuhr mit seinem PKW, VW Touran in entgegengesetzte Richtung. Als dieser in Höhe des Taxiunternehmens nach links in Richtung Scharrel abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Opel und stieß mit diesem zusammen. Die Fahrerin des Opel erlitt leichte Verletzungen. Im Touran befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere Insassen. Eine 16-jährige und eine 17-jährige Saterländerin. Die 17-jährige wurde leicht verletzt. Die 16-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für zwei Stunden voll gesperrt werden. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

