Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand in einem Holzhackschnitzelsilo

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, kam es gegen 15.56 Uhr in der Georgstraße zu einem Schwelbrand. Ein 46-jähriger Lohner bemerkte eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Vechta und Langförden rückten mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus und konnten den Brand löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand am Silo kein Sachschaden. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 13. Januar 2021, 19.00 Uhr und Donnerstag, 14. Januar 2021, 12.30 Uhr kam es in der Straße Auf dem Bolle zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen schwarzen VW Golf Kombi, der dort geparkt war. Es entstand Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, kam es zwischen 09.30 und 12.10 Uhr in der Paul-Keller-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen Toyota Prius. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, wurde um 17.00 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, in der Straße Am Seekenhof kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen händigte er den Führerschein eines Bruders aus. Es stellte sich heraus, dass er selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

