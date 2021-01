Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 14.Januar 2021, gegen 20.27 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW die B 401 aus Kampe kommend in Richtung Oldenburg. In Höhe der Einmündung zur Kamper Rolle kam er mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine dortige Schutzplanke. Der Fahrer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

