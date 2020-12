Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, bemerkte ein 37-jähriger Recklinghäuser einen unbekannten Mann bei einem Diebstahl aus einer Garage am Ehrenplatz. Der Tatverdächtige transportierte mit einer Sackkarre sechs Getränkekisten und eine Gasflasche ab.

Der Mann konnte beschrieben werden: ca. 28 Jahre alt, 1,80 m groß, schlanke Statur, schwarze Jacke, schwarze Mütze, brauner Schal

An der Straße Ottenschlag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Im Haus durchsuchten sie die Schränke in mehreren Räumen nach Beute. Nach einer ersten Durchsicht wurde nichts entwendet. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr.

Am Montagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Fernewaldstraße auf. In allen Räumen war erkennbar, dass hier Täter nach Beute gesucht haben. Was mitgenommen wurde, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Dorsten

Über eine aufgehebelte Balkontür im Erdgeschoss einer Wohnung an der Straße Grüner Weg gelangten Unbekannte am Dienstagnachmittag in die Wohnräume. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen nach Beute. Mindestens mit Schmuck als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Dienstag, zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Marienburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich Kartons mitgenommen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1048

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell