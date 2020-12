Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer kollidiert mit Radfahrerin

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Holtwicker Straße ist am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, eine 47-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Die Frau aus Haltern am See war in Richtung B58 unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 60-jähriger Autofahrer aus Haltern von der Straße An der Trappstiege in die Holtwicker Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

