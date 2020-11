POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebisse (Nachtragsmeldung)

Wie die Polizei bereits berichtete, kam es am Samstag, 14. November 2020, gegen 09.41 Uhr, an der Vechtaer Straße in Bakum zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Ein 7-jähriger Junge aus Adendorf wurde durch Bisse von zwei Rottweilern schwer verletzt (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4763200)

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bleibt der Gesundheitszustand des 7-Jährigen unverändert. Er befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus. Das Kind erlitt Bissverletzungen im Bereich der Extremitäten. Es liegen derzeit keine Informationen in Bezug auf eine mögliche Lebensgefahr vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 7-jährige zusammen mit seiner Familie im Rahmen eines Besuches auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Vechtaer Straße. Im Zufahrtsbereich des Gehöfts wurde der 7-Jährige von den Hunden, welche frei auf dem Grundstück liefen, schwer verletzt.

Gegen den Hundehalter, welcher ebenfalls auf dem Gehöft wohnhaft ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zudem konnte der 27-jährige Hundehalter im Rahmen der ersten Ermittlungen keinen Sachkundenachweis gemäß Niedersächsischem Gesetz über das Halten von Hunden vorlegen. Aus diesem Grund ist ebenfalls ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden.

Zwischen dem Hundehalter und der Familie des 7-Jährigen besteht keine verwandtschaftliche oder eine nähere soziale Beziehung.

Die Ermittlungen dauern an.

