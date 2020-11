Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 09. November 2020, wurde um 12.20 Uhr ein 21-jähriger Transporterfahrer aus Delmenhorst auf der Bergstruper Straße kontrolliert. Dieser zog einen Anhänger. Da er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis BE verfügte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 16. November 2020, kam es um 10.45 Uhr an der Kreuzung der Anne-Frank-Straße und Bei der Ziegelei zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt fuhr auf der Straße Bei der Ziegelei und wollte die Einmündung der Anne-Frake-Straße überqueren. Dort übersah er einen vorfahrtberechtigten 33-jährigen Pkw-Fahrer, der in Goldenstedt wohnt. Dieser wollte von der Anne-Frank-Straße nach links auf die Straße An der Ziegelei abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 82-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 16. November 2020, kam es gegen 04.10 Uhr in der Straße Achtern Diek zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes A-Klasse und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 16. November 2020, kam es um 15.42 Uhr auf der Bleichstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Transporter-Fahrerin, die in Cloppenburg wohnt, wollte rückwärts von einem Grundstück auf die Bleichstraße fahren. Hierbei übersah sie eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne, die die Bleichstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 56-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

