Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Straße Zur Bleiburg in Lastrup. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 32-jährigen Fahrzeughalter wird ebenfalls wegen des Zulassens Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger befuhr mit einem Leichtkraftrad die Bahnhofsallee. Ein 27-jähriger befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes und beabsichtigte, die Bahnhofsallee zu überqueren. Dabei übersah er den Zweiradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Leichtkraftfahrer wurde leichtverletzt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Cloppenburger mit seinem Kleinkraftrad die Straße Bether Höhe in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,06 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

