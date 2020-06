Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf - Einbruch in Kassenhäuschen

Am Donnerstag, 4. Juni 2020, kam es zwischen 01.30 und 02.30 Uhr am Heidesee zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kassenhäuschen. Dieses wurde nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Bargeld oder Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit Radfahrer Am Mittwoch, 03. Juni 2020, 11.25 Uhr befuhr ein 37-jähriger aus Lohne mit seinem Fahrrad die Brinkstraße in Lohne, in Richtung Lindenstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er mit seinem Rad ins Schwanken und touchierte den ordnungsgemäß in der dortigen Parkbucht abgestellten Pkw eines 58-jährigen aus Lohne. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 3,28 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 03. Juni 2020, in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in Vechta, Bremer Tor, die Geldbörse samt Inhalt einer 45-jährigen aus Goldenstedt aus dem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Zur Tatzeit hielt sich die 45-jährig in einem Bekleidungsgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441/943-0.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 03. Juni 2020, kam es um 11.57 Uhr auf der Osterdammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Transporter-Fahrer aus Visbek wollte auf ein Firmengrundstück abbiegen und übersah hierbei eine 46-jährige Radfahrerin aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. Juni 2020, kam es gegen 10.50 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage befuhr mit ihrem Pkw die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, das auf ihre Fahrbahn geriet. Es kam zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Opel Corsa mit beschädigtem, linken Außenspiegel handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Juni 2020, kam es zwischen 08.15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Audi A6. Dieser wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Juni 2020, kam es zwischen 09.00 und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Bakum - Mutmaßliche Diebesbande gestoppt

Am Mittwoch, 04. Jun. 2020, 14:30 Uhr, stoppte die Polizei in Bakum, Schledehausener Straße/Kapellenweg einen Pkw, Citroen, aus Oberhausen. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer aus Oberhausen. Der 53-jährige Fahrer konnte der Polizei zwar einen Führerschein vorlegen, es stellte sich aber schon bei der Kontrolle heraus, dass dieser nicht mehr gültig war. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 60-Jähriger der angab, erst vor einigen Tagen aus Frankreich eingereist zu sein. Dieser wurde zur Festnahme gesucht und wurde daher vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Beamten zahlreiches Diebesgut fest, darunter hochwertige Parfümflakons und zahlreiche Sportschuhe. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese offenbar aus einem Schuhcenter aus Osnabrück stammen. Das Diebesgut wurde sichergestellt werden, gegen alle drei Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 46-Jährige, der sich bei der Kontrolle auf dem Rücksitz befand, konnte den Beamten einen gültigen Führerschein vorlegen. Dieser konnte seine beiden Mittäter, nach den polizeilichen Maßnahmen, nach Hause fahren.

