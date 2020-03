Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel-Sachbeschädigung an Hallenbad

Zwischen Samstag, den 07.März 2020, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 08.März 2020, um 12.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter das Fallrohr am Hallenbadgebäude in der Westmarkstraße beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Fahren ohne Führerschein

Am Sonntag, den 08.März 2020, um 07.15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Rhauderfehner mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Ramsloh. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

