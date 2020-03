Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 08.03.2020 - Nachtragsmeldung -

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, OT Stapelfeld - Versuchter Einbruchdiebstahl auf Mülldeponie -

Am Sonntag, 08.03.2020, gegen 13:30 Uhr wurden auf dem Gelände der Mülldeponie in Cloppenburg, OT Stapelfeld, Keemoor, verdächtige Personen gemeldet. Ein Zeuge beobachtete mindestens drei Personen, die fußläufig vom Tatort in Richtung Tegelrieden flüchteten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auch unter dem Einsatz des Polizeihubschraubers, führten nicht zum Erfolg. Ein Täter trug eine rote Jacke. Die anderen beiden Täter waren dunkel gekleidet. Diebesgut, hier Elektroschrott, wurde nicht erlangt. Es blieb beim Versuch. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

