POL-BOR: Gronau - Mit gestohlenem Motorroller gefahren

Gronau (ots)

Die Flucht hatte ihren Grund: Als gestohlen gemeldet erwies sich ein Motorroller, mit dem ein 19-Jähriger am Sonntag in Gronau unterwegs war. Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizeibeamte ihn nach kurzer Flucht an der Scholtenstraße stellen. Das Fahrzeug hatte er zuvor zurückgelassen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Gronauer weder die nötige Fahrerlaubnis besitzt, noch dass das Fahrzeug versichert war. Es war am Vortag in Steinfurt als gestohlen gemeldet worden. Der 19-Jährige steht zudem unter dringendem Tatverdacht, weitere Straftaten begangen zu haben.

