Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Nordkreis vom 22.02.2020 bis 23.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen / Oldb. - Kennzeichendiebstahl - Am Samstag, 22.02.2020, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen CLP-WL 6 eines PKW, Nissan Micra, der in der Waldstraße in Essen / Oldb. auf einem Parkplatz angestellt war. Es entstand ein geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-3955 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss - Bei einer Verkehrskontrolle eines PKW, Daimler, am Samstag, 22.02.2020, gegen 21:10 Uhr in Cloppenburg, Sevelter Straße, wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer aus Quakenbrück offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogenkonsum wurde eingeräumt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Essen / Oldb. - Diebstahl eines Motorrades - In der Zeit von Freitag, 21.02.2020, 06:00 Uhr bis Samstag, 22.02.2020, 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Motorrad, Kawasaki, mit dem amtlichen Kennzeichen CLP-IB 7, welches ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus des Eigentümers in der Lange Straße in Essen / Oldb. abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, möchten sich bitte mit der Polizei in Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-3955 in Verbindung setzen.

Für den Nordkreis liegen bislang keine Meldung vor.

