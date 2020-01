Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Nötigung im Straßenverkehr

Am 07. Januar 2020 wurde ein 44jähriger aus Cloppenburg durch einen unbekannten Fahrer eines weißen Skoda Yeti durch dichtes Auffahren bedrängt. Im Verlauf wurde der 44jährigen von dem weißen Skoda Yeti überholt und ausgebremst. Der 44jährige musste mit seinem PKW auf einen Grünstreifen ausweichen. Zu einem Verkehrsunfall ist es nicht gekommen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr in der Friesoyther Straße zwischen Markhausen und Ellerbrock. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Saterland/Strücklingen- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 07. Januar 2020, zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr wurde in der Pater-Kolbe-Straße durch bislang unbekannte Täter der Lack eines geparkten PKW, Opel Astra beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, 07. Januar 2020, gegen 17.13 Uhr befuhr ein 17jähriger Böseler mit seinem Roller die Europastraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17jährige nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 07. Januar 2020, gegen 17.45 Uhr befuhr ein 18jähriger Böseler mit seinem Roller den Niedersachsenring. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

