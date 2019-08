Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am 07. August 2019 entwendeten unbekannte Täter gegen 06.39 Uhr aus einem BMW, der Am Eisernen Birnbaum geparkt war, den Airbag sowie eine Tachoeinheit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 06. August 2019, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 07. August 2019, 08.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Voßbergstraße in Richtung Vechtaer Straße und fuhr hierbei mit seinem Außenspiegel gegen einen am Straßenrand geparkten VW Golf Plus. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

