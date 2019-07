Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Zimmerbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 17. Juli 2019 in der Zeit von 19.15 Uhr bis 20.00 Uhr in einem Dachgeschosszimmer an der Eschstraße zu einem Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Goldenstedt, Lutten und Vechta, die mit 11 Fahrzeugen und 60 Kameraden vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Brandursachenermittlung wurden aufgenommen. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus.

Goldenstedt - Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juli 2109, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 16. Juli 2019, 12.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Hagebuttenstraße, auf das Grundstück eines zurzeit leerstehenden Wohnhauses. Durch eine Holztür gelangten die Täter in eine Garage und entwendeten diverse Gartengeräte wie u. a. ein Pedelec. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Visbek - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Montag, 15. Juli 2019, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 16. Juli 2019, 15.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in Visbek, Hagstedt, in ein Wohnhaus ein, indem sie ein Fenster eindrückten. Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten ist das Gebäude zurzeit unbewohnt. Entwendet wurde diverses Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Visbek - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Mittwoch, den 17. Juli 2019, befuhr ein 58-Jähriger aus Hagstedt in der Zeit von 22.41 Uhr bis 23.29 Uhr, mit seinem Opel-Corsa die Schneiderkruger Straße in Visbek in Fahrtrichtung Erlte. Hier sollte er durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher sich der 58-Jährige zunächst durch Flucht entzog. Hierbei fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften, missachtete Geschwindigkeitsbegrenzungen und überholte trotz bestehendem Überholverbots. Zwischen der Anschlussstelle Autobahn A1 Wildeshausen-West und dem Ortseingang Wildeshausen konnte der Pkw mit Unterstützung der Polizei Wildeshausen angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, befuhr ein 18-Jähriger Visbeker mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße "Bremer Tor" in Visbek in Richtung Hauptstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr er gegen einen stehenden Pkw eines 37-Jährigen aus Sassenberg, welcher mit seinem Fahrzeug beabsichtigte von einem Grundstück auf die Fahrbahn zu biegen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

