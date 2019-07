Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 04. Juli 2019 befuhr ein 36-jähriger Molberger gegen 07.00 Uhr mit seinem Transporter die Straße Am Buchenbaum in Richtung Stedingsmühler Straße. Der 36-Jährige wollte die Stedingsmühler Straße dann überqueren, um seine Fahrt in Richtung Am Waldeck fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger aus Esterwegen mit seinem Hyundai die Stedingsmühler Straße in Richtung ortsauswärts. Der 36-Jährige übersah den Esterweger, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei schleuderte der Pkw des 46-Jährigen zunächst seitlich gegen eine Straßenlaterne und kam dann frontal vor einem Verkehrszeichen zum Stillstand. Der 46-Jährige wurde schwer, der 36-Jährige leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallstelle musste zwecks Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell