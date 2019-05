Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Wohnhausbrand

Am 22. Mai 2019 geriet gegen 10.40 Uhr auf bislang ungeklärte Ursache ein Wohnhaus an der Barnstorfer Straße in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand im Erdgeschoss und gelangte dann im weiteren Verlauf ins Obergeschoss. Die Freiwillige Feuerwehr aus Goldenstedt konnte den Brand löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Anwohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Allerdings wurde das Haus derart durch die Flammen beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Es entstand Sachschaden in Höhe mindestens 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Ladendiebstahl

Ein Jugendlicher aus Lohne entwendete am 22. Mai 2019, gegen 17.00 Uhr, aus einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße eine Herrenjacke im Wert von knapp 150 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der Jugendliche angetroffen und das Diebesgut sichergestellt werden. Im Rahmen einer Durchsuchung der mitgeführten Sachen, konnte weiteres Diebesgut, welches allerdings aus einem Schuhgeschäft stammt, aufgefunden werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Hotel/Gaststätte

Am 22. Mai 2019 entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 23.55 Uhr aus dem Bereich des Schanktresens einer Gaststätte, die zu einem Hotel an der Holdorfer Straße gehört, eine geringe Summe Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Oberschule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Goldenstedt - Saunabrand

Am 22. Mai 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Außensauna Am Meerbusch in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt konnte den Brand löschen. Die Saune wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Dinklage - Neubauten beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag, 21. Mai 2019, 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Mai 2019, 01.00 Uhr, zwei Neubauten am Wiesenweg. Es wurden Fußbodenheizung, Dämmungen und Glaswollerollen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 22. Mai 2019 befuhr eine 52-jährige Dammerin gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw Opel Astra die Lembrucher Straße aus Richtung Damme kommend in Richtung Ihlendorf. Dabei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam schließlich auf einem Feld zum Stillstand. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Damme - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 22. Mai 2019 befuhr eine 23-jährige Osnabrückerin gegen 16.00 Uhr mit ihrem VW Polo die Lembrucher Straße in Richtung Innenstadt und wollte von dort nach links in die Straße "Hinter den Höfen" einbiegen. Hierzu musste sie jedoch zunächst verkehrsbedingt halten, was ein hinter ihr fahrender 42-jähriger Holdorfer zu spät erkannte. Er fuhr mit seinem Ford Ka auf den Polo der 23-Jährigen auf. Diese wird dadurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

