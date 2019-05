Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl aus Transporter

Am 23. Mai 2019 entwendeten unbekannte Täter gegen 01.50 Uhr aus einem unverschlossenen Auslieferungsfahrzeug (Transporter) an der Lange Straße eine Tasche mit diversem Inhalt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

In der Zeit vom 21. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Mai 2019, 15.30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen VW Polo, der unter einem Carport Am Werl geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 21. Mai 2019 befuhr eine 34-jährige Garrelerin gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Lupo die Pfarrer-Landgraf-Straße und wollte von dort nach rechts auf die Hauptstraße aufbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende 14-jährige Garrelerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 14-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

