Dinklage - Hotel-/Wohnungseinbruch

In der Nacht zu Mittwoch, 22. Mai 2019 brachen unbekannte Täter in ein Hotel an der Lohner Straße ein. Von dort aus gelangten die Unbekannten in ein angrenzendes Wohnhaus, aus dem ein Pkw-Schlüssel entwendet wurde. Anschließend wurden bislang unbekannte Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am 22. Mai 2019 befuhr ein 33-jähriger Paderborner in der Zeit von 03.30 Uhr bis 07.30 Uhr die Vördener Straße und kam hier von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch beide Reifen der Beifahrerseite seines Pkw. Der 33-jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

