Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldgungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruchdiebstahl aus Wohnung

Am Mittwoch, den 22. Mai 2019, zwischen 06.30 Uhr und 13.12 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses am I. Hüllenweg auf und konnten so ins Innere des Hauses gelangen. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

