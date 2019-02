Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Barmstedt: Dachstuhlbrand eines Wohn- und Geschäftshauses

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pinneberg (ots)

Barmstedt: Dachstuhlbrand eines Wohn- und Geschäftshauses Datum: Freitag, 22. Februar 2019, 3.19 Uhr Einsatzort: Barmstedt, Küsterkamp Einsatz: FEU 3y (Feuer, drei Züge, Menschenleben in Gefahr)

Barmstedt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Barmstedt der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Küsterkamp ausgebrannt. Mehr als 90 Einsatzkräften aus fünf freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer auf den Dachbereich begrenzen. Der Sachschaden dürfte dennoch im sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt ist am Freitag um 3.19 Uhr wegen einer Rauchentwicklung aus Gebäude alarmiert worden. Schnell war klar, dass der Dachstuhl des viergeschossigen Gebäudes mit Apotheke, Zahnarztpraxis und Wohnungen im Dachgeschoss brannte. Drei Personen aus dem Haus brachten sich selbstständig in Sicherheit. Sie blieben unverletzt. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 3y erhöht, um insgesamt drei Drehleitern in Einsatz zu bringen. Über sie wurde das Feuer von drei Seiten mit den Wenderohren im Außenangriff bekämpf. Zudem schafften die Helfer Abluftöffnungen, damit Hitze und Rauch aus dem Dach entweichen konnten. Außerdem gingen zwei Trupps über das Treppenhaus mit zwei Rohren im Innenangriff vor. Alle diese Arbeiten wurden unter Atemschutz vorgenommen. Zur Wasserversorgung wurden neben zwei Leitungen von Hydranten in unmittelbarer Nähe eine doppelte B-Leitung zu einem 220 Meter entfernten Teich aufgebaut. Am Teich wurden zwei Tragkraftspritzen zur Wasserförderung in Stellung gebracht. Die Feuerwehr versuchte, mit Wassersaugern den unvermeidbaren Wasserschaden zu minimieren. Das Feuer war nach etwa eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Die von Einsatzleiter Arne Dencker, Zugführer der FF Barmstedt, zunächst befürchtete schlagartige Durchzündung der Rauchgase konnte verhindert werden, ebenso eine Brandausdehnung auf ein Nachbargebäude. Die Wehren aus Elmshorn und Quickborn wurden gegen 5.30 Uhr aus dem Einsatz entlassen. Zur Stunde (8.30 Uhr) sind noch Kräfte aus Barmstedt, Bokholt-Hanredder und Heede mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg brachte Materialnachschub (Atemluftflaschen, Schläuche) an die Einsatzstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.

Kräfte FF Barmstedt: 36 mit acht Fahrzeugen FF Bokholt-Hanredder: 18 mit drei Fahrzeugen FF Elmshorn: 6 mit zwei Fahrzeugen FF Quickborn: 13 mit drei Fahrzeugen FF Heede: 22 mit zwei Fahrzeugen KFV Pinneberg: 1 Bereitschaft mit Schlauchwagen, 1 x stv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, 1 Pressesprecher Rettungsdienst RKiSH: sechs mit 2 RTW, 1 NEF Polizei und Kripo Energieversorger Einsatzleiter: Arne Dencker, Zugführer FF Barmstedt

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell