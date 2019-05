POL-CLP: Meldung aus Bakum

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Umweltdelikt Am Dienstag, 07. Mai 2019, 09.30 Uhr, informierte ein aufmerksamer Fahrer eines Abschleppunternehmens die Polizei Bakum. Der Monteur hatte in der Rudolf-Diesel-Straße festgestellt, dass sich dort ein Sattelzug aus Rumänien befindet, der massiv Diesel verliert. Mehrere Liter Diesel waren schon in die Abwasserkanalisation gelaufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen sahen sie das Unheil: Der Fahrer hatte offensichtlich seinen Tank bei der örtlichen Tankstelle randvoll gefüllt und die Dichtung des Tankdeckels war offensichtlich defekt. So lief während der gesamten vergangenen Nacht, als der Fahrer in seinem Führerhaus schlief, Diesel aus dem Tank in die Kanalisation. Der Fahrer gab an, dass er vom Vorfall nichts bemerkt habe, flüchten konnte er jedoch nicht, da sein Sattelzug zudem einen Motorschaden hatte. Bei den weiteren Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer durch den Motorschaden bereits am Vorabend den Parkplatz einer Waschstraße mit Öl verunreinigt hatte. Die zuständige Gemeinde Bakum und der Landkreis Vechta, die vor Ort gerufen wurden beauftragten eine Spezialfirma, die die Fahrbahn und den Kanal reinigte. Der Gesamtschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Gegen den 35-jährigen Rumänen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er muss mit einer Geldstrafe rechnen.

