Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Donnerstag, den 25. April 2019, gegen 08.00 Uhr, bis Samstag, den 04. Mai 2019, um 09.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses im Koppelweg aufzuhebeln. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Haus kam es nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Außenlaterne

In der Zeit von Freitag, den 03. Mai 2019, 22.00 Uhr, bis Samstag, den 04. Mai 2019, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Außenlaterne eines Privathauses in der Ankerstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

