POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Friesoythe - versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 25. April 2019, 08 Uhr bis Samstag, 04. Mai 2019, 09 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus am Koppelweg aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Haus fand nicht statt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

