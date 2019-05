Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 03. Mai 2019, 15.15 Uhr, bis zum 06. Mai 2019, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus mehreren Baustellenfahrzeugen an einer Baustelle in Höhe der Straße Up Die Weusten insgesamt 200 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von 240 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Molbergen/Dwergte - Sachbeschädigung

Am Freitag 03. Mai 2019 zerstörten unbekannte Täter in der Zeit von 12.40 Uhr bis etwa 23.00 Uhr das Hinweisschild eines Cafes an der Molberger Straße Ecke "Die Neuen Kämpe". Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 06. Mai 2019 befuhr ein 25-jähriger Werlter gegen 08.00 Uhr mit seinem Mercedes die Linderner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 06. Mai 2019 befuhr ein 30-jähriger Linderner gegen 16.49 Uhr mit seinem VW die Cappelner Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. Mai 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 08.00 Uhr am Unnerweg eine Werbetafel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. Mai 2019 kam es in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten Ford Fiesta. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

