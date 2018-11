POL-BOR: Rhede - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Rhede (ots) - Am Mittwochmorgen missachtete eine noch unbekannte Autofahrerin gegen 07.45 Uhr am Kreisverkehr Nordstraße die Vorfahrt eines 15-jährigen Radfahrers aus Rhede, der sich bereits in dem Kreisverkehr befunden hatte. Der Radfahrer stürzte und die Autofahrerin hielt an. Sie stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein.

Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: Ca. 165 - 170 cm groß, ca. 40 - 45 Jahre alt, dunkle zum Zopf gebundene Haare, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einem bunten Schal in Herbsttönen. Sie fuhr einen schwarzen Pkw, vermutlich einen Opel Zafira, einen VW Touran o.ä. Der Pkw ist vermutlich vorne links beschädigt worden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell