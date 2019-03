Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Zwischen Sonntag, 03. März 2019, 12.00 Uhr, und Montag, 04. März 2019, 20.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichenpaar DH-DV 777 eines Mercedes, der auf einem Parkplatz am Tiefen Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Visbek - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, 04. März 2019, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 11.20 und 12.56 Uhr in ein Wohnhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Dinklage - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, 04. März 2019, kam es zwischen 06.30 und 17.55 Uhr im Höner-Mark-Weg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen über eine Nebeneingangstür in das Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erlangten Bargeld und Elektronikartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Holdorf - Lkw und Auflieger gestohlen

Am Samstag, 02. März 2019, wurden gegen 00.02 Uhr ein Lkw Volvo, Kennzeichen VEC-RU 418, und ein Auflieger, Kennzeichen VEC-RU 471, durch unbekannte Täter gestohlen. Der Sattelzug war in der Bahnhofsallee abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf 70000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Scheibe eines Pkw beschädigt

Zwischen Sonntag, 03. März 2019, 19.00 Uhr, und Montag, 04. März 2019, 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Frontscheibe eines Mercedes, der an der Marktstraße stand. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. März 2019, kam es um 16.25 Uhr an der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim rückwärts Ausparken gegen einen Mercedes GLK. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

