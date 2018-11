Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Ladendieb gestellt

Am 27. November 2018 kam es um 16.20 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße zu einem Ladendiebstahl von zwei Packungen Parfum. Der Täter flüchtete, als er von einer Angestellten angesprochen wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 21-jähriger Mann aus Vechta ermittelt werden, der nun im Verdacht steht diese Tat begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 27. November 2018, 22.39 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw den Mittelweg in Goldenstedt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Dazu wurden entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

