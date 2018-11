Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 27. November 2018 kam es um 17.00 Uhr auf der Cloppenburger Straße an der Einmündung zum Kneheimer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger aus Molbergen befuhr den Kneheimer Weg und wollte auf die Cloppenburger Straße auffahren. Hierbei übersah er eine 45-jährige aus Cloppenburg und ihre 64-jährige Beifahrerin, die mit ihrem Pkw die Cloppenburger Straße befuhren. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

