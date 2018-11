Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27. November 2018 befuhr ein 59-jähriger Molberger gegen 07.50 Uhr mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27. November befuhr eine 28-jährige Garrelerin gegen 06.25 Uhr mit ihrem Pkw Renault die Beverbrucher Straße in Richtung Garrel. Gleichzeitig befuhr ein 24-jähriger Osnabrücker mit seinem Sprinter die Beverbrucher Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte von dort nach links in die Straße Thoben Diek abbiegen. Dabei übersah er die 28-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Garrelerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

