Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw entwendet

In der Nacht zu Dienstag, 27. November 2018 entwendeten unbekannte Täter einen Pkw BWM X5, der im genannten Tatzeitraum vor einer Garage an der Elsterstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

