Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am 27. November 2018 befuhr um 16.00 Uhr ein 32-jähriger aus Westoverledingen die B72 mit seinem Lkw in Richtung Cloppenburg, als er in Höhe des Parkplatzes Bokelesch von einem weißen BMW 5er überholt wird. Während dieses Überholvorganges kam der BMW-Fahrer dem Lkw immer näher, sodass dieser nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Lkw sackte auf dem Grünstreifen ab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

