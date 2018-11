POL-HF: Werkzeug und Arbeitsmaschinen aus Firmen-Fahrzeugen entwendet

Hiddenhausen (ots) - (mmb) Bereits in der Nacht zu Donnerstag (08.11.2018) aufgebrochen wurden zwei Firmenfahrzeuge, die in Hiddenhausen am Fahrbahnrand des Schäferweg und auf einem Privatgrundstück der Meisterstraße abgestellt waren. Aus den Mercedes-Sprinter entwendet wurden jeweils Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell