POL-HF: Mercedes ausgebrannt

Vlotho (ots) - (mmb) Am Samstag (10.11.2018) gegen 14.45h brannte auf der Herforder Straße eine C-Klasse aus Minden komplett aus. Der 18-jährige Halter aus Petershagen war mit weiteren Personen im Fahrzeug zuvor auf der A2 unterwegs. An der Ausfahrt Vlotho-West verließ er die Autobahn, weil er eine starke Rauchentwicklung am Heck seines PKW bemerkte. Nach dem Stopp trat auch Qualm aus dem Motorraum aus und nachdem alle Fahrzeuginsassen das Fahrzeug unverletzt verlassen hatten, wurde der PKW durch die Feuerwehr gelöscht. Von einem technischen Defekt ist auszugehen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

