Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Motorroller entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07. September 2018, 14.00 Uhr, bis zum 11. September 2018, 09.50 Uhr, ein am Bahnhof, Industriestraße, abgestellten und verschlossenen Motorroller (Kymco). Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 11. September 2018 befuhr eine 13-jährige Vechtaerin mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Gehweg an der Zitadelle in Richtung Zitadellenpark. In Höhe des dortigen Bahnübergangs beabsichtige sie vom Gehweg auf den rechten Fahrbahnrand zu wechseln. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 31-jährige Fahrradfahrerin aus Bakum. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 31-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebrachen. Angaben zu einem möglichen Sachschaden liegen nicht vor.

