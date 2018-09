Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek-Bonrechtern - Sachbeschädigung (NACHTRAG)

Am 10. September 2018 berichtete die Polizei, dass am Samstag, 08. September 2018, 15.15 Uhr, bei Häckslerarbeiten in einem Maisfeld bei Visbek/Bonrechtern das Schneidwerk eines Mähdreschers durch eine im Feld befindliche Metallstange (vermutlich an einer Pflanze hängend) beschädigt wurde. Wie die polizeilichen Ermittlungen jetzt ergaben, kann eine vorsätzliche Sachbeschädigung ausgeschlossen werden. Der Eigentümer des Feldes hatte versehentlich eine Metallstange, die als Abgrenzung diente, im Feld vergessen. Auch der entstandene Schaden fällt nach ersten Erkenntnissen deutlich geringer aus als erwartet. Entgegen der ursprünglichen Annahme von 10.000 Euro soll der Schaden etwa 500 Euro betragen.

