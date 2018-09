Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Leuchtkugeln entwendet

In der Nacht zu Montag, 10. September 2018, entwendeten unbekannte Täter aus einem Garten an der Molberger Straße zwei solarbetriebene Leuchtkugeln im Gesamtwert von etwa 40 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Handtasche aus Reisebüro entwendet

Am 11. September 2018 entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 09.25 Uhr eine schwarze Damenhandtasche in Lederoptik aus einem Reisebüro an der Lange Straße. Der Unbekannte gelangte offensichtlich durch ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er soll schlank sein und hellbraune, gelockte, kurze Haare haben. Außerdem soll er einen 2-Tage-Bart und eine schwarze Jacke getragen haben. Er soll eine braune Hose getragen haben. Insgesamt soll er einen ungepflegten Eindruck gemacht haben. Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung St. Andreas Schule, Dechant-Brust-Straße. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell