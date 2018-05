Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Dieseldiebstahl

Am 29. April 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.10 Uhr aus dem Tank einer Sattelzugmaschine etwa 70 Liter Dieselkraftstoff. Der Sattelzug war im genannten Tatzeitraum auf dem Gelände einer Spedition an der Bunner Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

